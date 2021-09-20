24–25 сентября во Львове состоится молодежная встреча Киевского форума по безопасности

“Киевский форум по безопасности, основанный Фондом [премьер-министра Украины в 2014-2016 годах] Арсения Яценюка “Открой Украину”, наряду со своей главной деятельностью как ведущей международной платформы Украине по обсуждению проблем войны и мира, начинает новую инициативу – молодежные встречи о развитии и безопасность Украины, которые пройдут в различных регионах нашей страны. “Запад-Восток, Север-Юг” – под таким названием, которое не только символически объединяет разные части нашей страны, но и содержит ссылки на традиционный знак НАТО – “розу ветров”, Киевский форум собирает молодых активистов, чтобы вместе с известными украинскими и мировыми политиками, дипломатами и экспертами обсуждать актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины”, – говорится в сообщении.

Во встрече во Львове примут участие 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины. С ними пообщаются:

помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-09 годах и координатор санкционной политики в Администрации Президента Барака Обамы Дэниел Фрид;

помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-04 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер;

посол Канады в Украине Лариса Галадза;

посол Германии в Украине Анка Фельдґузен;

посол Швеции в Украине Тобиас Тиберґ;

временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин;

директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Также среди приглашенных выступающих – иинистр образования Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич; народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий, директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович, историк и журналист Александр Зинченко, директор Львовской Бизнес-школы Украинского католического университета София Опацкая, соучредители холдинга эмоций “!FEST” Юрий Назарук и Андрей Худо.

Инициатор мероприятия – глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, модератор – директор форкма, заместитель иинистра иностранных дел Украины в 2014 году Даниил Лубкивский.

“В рамках молодежной встречи КБФ во Львове состоится презентация документального сериала “Коллапс: как украинцы разрушили империю зла”, посвященного 30-летию восстановления независимости нашего государства”, – говорится в сообщении.

Фото: ksf.openukraine.org

Мероприятие будет транслироваться на странице в Facebook и на YouTube-канале фонда Open Ukraine.

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