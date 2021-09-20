Новая сборка Windows 11 освободит место на диске

Новая сборка операционной системы Windows 11, которая должна выйти 5 октября, оказывается, оставляет больше свободного места на диске. Благодаря этому, устройства с данной версией ОС должны работать быстрее, поясняют специалисты.

Как стало известно, в данном случае Windows 11 выйдет с несколько измененным дизайном. Это будет видно в контекстном меню и в центре уведомлений.

В целом, разработчик не менял набор основных функций. Сделано лишь несколько оптимизаций. Например, во время работы будет меньше фоновых уведомлений. Также специалисты компании говорят, что им удалось сократить трафик загрузок. В целом, с работой операционки можно будет ознакомиться чуть более, чем через две недели, загрузив доступную версию на свое устройство.