Мишустин рассказал о помощи пострадавшим при стрельбе в Перми

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20.09.2021, 17:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном университете получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», – сообщил глава правительства, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что важно поддержать людей в такой сложный период.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

Кроме того, президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи со стрельбой в Пермском государственном университете.



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