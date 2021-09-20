Путин продлил на год действие контрсанкций

Президент РФ Владимир Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны на 2022 год.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Глава государства также поручил правительству обеспечить осуществление мер для реализации указа.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».