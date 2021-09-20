“Газпром” отказался бронировать на октябрь дополнительную мощность для транзита газа через Украину. Цена на газ в Европе превысила $900

“Газпром” выкупил треть от предложенной транзитной мощности газопровода “Ямал – Европа”. Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций “Газпрома”, сообщило агентство.

ТАСС со ссылкой на данные платформы Regional Booking Platform пишет, что “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн м³ в сутки через газоизмерительную станцию “Суджа” и до 5,2 млн м³ в сутки – через станцию “Сохрановка”. По итогам аукциона, который завершился в 13.00 по московскому времени, они остались невостребованными.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за тыс. м³, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На открытии стоимость газа составляла $790.

“Газпром” и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь, июль и август. Кроме того, в июле “Газпром” не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

По данным ОГТСУ, в январе – августе этого года транзит природного газа через газотранспортную систему Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³).

Контекст:

“Нафтогаз” и “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ОГТСУ.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, говорил в апреле директор ОГТСУ Сергей Макогон

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что “на фоне нынешних цен на газ и катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ” в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об “опасности” “Северного потока – 2”.

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