В центре Львова из-за утечки газа из-под земли вырвался огонь – полиция

“Соответствующие службы уже начали устранять последствия утечки газа на улице Дудаева, 7. Дорогу планируют открыть для проезда ориентировочно после 14.00”, – отметили в сообщении.

Позже правоохранители уточнили, что коммунальные службы завершили работы и движение по улице возобновилось.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook видео инцидента.

“Жители дома говорят, что яма была уже давно и запах газа также чувствовался, в службы сообщали. Сегодня якобы из-за высоковольтного кабеля и искры загорелось”, – отметил он.

https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4435761629810761

Советник ПАО “Львовгаз” Петр Лукьянчук рассказал изданию Zaxid.net, что произошло повреждение высоковольтного кабеля.

“У него были механические повреждения. Электрический ток прошил газовую сеть, возникло искрение, которое повлекло возгорание газа”, – сказал он.

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