 

Суд отменил УДО для убившего жену фотографа Лошагина

20.09.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСвердловской областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры, которая оспаривала решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина.

Об этом информирует ТАСС. 

В августе Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Таким образом, Лошагин не сможет выйти на свободу. Ему остается отбыть в колонии чуть более 2 лет и 4 месяцев.

В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр.

Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, затем Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа.

В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / “Нас прошлой осенью развели”. Слепаков в стихах рассказал о расставании с женой

30.04 / Любой шантаж или давление Кремля не изменит стратегический курс Украины в НАТО – Хомчак

24.09 / БЕЛТА – Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

23.10 / Экс-советник британского правительства осудил Лондон за «наивность» в отношении Москвы и Пекина

24.01 / Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257. Видео

03.09 / Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

08.09 / При взрыве газа в Екатеринбурге пострадал человек

30.03 / Мнения: Ситком «Навальный на зоне» только начинается

16.12 / Курс доллара по отношению к рублю не изменился

24.02 / Сытник назвал “огромную” проблему в сфере борьбы с коррупцией: Руководителем САП фактически является генпрокурор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика