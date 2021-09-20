 

С начала месяца цены на видеокарты в Европе выросли на 6-7%

20.09.2021, 15:08, Новости дня
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Наиболее востребованные на европейском рынке видеокарты продолжают стремительно дорожать. Так, модели NVIDIA GeForce RTX тридцатой серии, а также AMD Radeon RX 6000 за последние три недели добавили к своей цене 6-7%. Особенно динамика подорожания заметны на рынках Германии и Австрии.

Аналитики обращают внимание на динамику подорожания таких видеокарт, как Ampere и RDNA 2. В частности, на протяжении июля данные устройства продавались более чем в полтора раза дороже, чем было определено рекомендуемыми производителями ценами. В августе же показатель вырос до 174%.

Аналогичная ситуация наблюдалась на примере видеокарт GeForce. В июле реальная цена составляла 159% от рекомендованной, в августе – 170%. Radeon RX 6600 XT продавали в розницу примерно по 600 американских долларов, тогда как производитель рекомендует 379 долларов.



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