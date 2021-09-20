 

Извержение вулкана на Канарах. Лава разрушила жилые дома, эвакуированы 5 тыс. человек. Видео

20.09.2021, 14:30, Новости дня
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Правительство Испании приняло решение об обязательной эвакуации из четырех населенных пунктов. Уже эвакуировали 5 тыс. человек. Для людей были созданы временные убежища. На помощь была направлена военная и гражданская гвардия.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вылетел на остров, чтобы лично наблюдать за спасательными работами. Он заявил, что власть внимательно следит, чтобы из-за раскаленной лавы не начались масштабные пожары.

Региональная авиакомпания Binter была вынуждена отменить четыре рейса 19 сентября из-за извержения вулкана, но управление гражданской авиации Испании сообщило, что воздушное пространство над островами остается открытым.

“Шум, исходящий от вулкана, звучит, будто взлетают 20 истребителей”, – описал извержение местный гид Йонас Перес.

Последнее извержение этого вулкана произошло около 50 лет назад. Он расположен на юге острова Ла Пальма, на котором проживает около 80 тыс. человек.

видео

Видео: Guardian News / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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