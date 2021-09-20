“Понял, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома”. Участник “Танцев со звездами” Логай рассказал об игровой зависимости

“Мне было 18 лет, когда я навсегда бросил играть в азартные игры”, – рассказал актер.

По словам Логая, он начал играть в подростковом возрасте, когда жил в Мелитополе.

“Ты просыпаешься, а у тебя счетчик: кому должен, где взять деньги, и что будет, если не отдашь. Я понял для себя, что это проблема, когда вынес мамины драгоценности из дома”, – рассказал артист.

Логай подчеркнул, что никто не верил, что он может измениться, но за эти 10 лет он ни разу не сорвался.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Контекст:

Артур Логай родился в 1993 году в Мелитополе (Запорожская область). В 2014 году был частником пятого сезона шоу “Х-фактор” на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Первую роль в кино Логай сыграл в 2018 году, а в этом году снялся в сериале канала “1+1” “Моя улюблена Страшко”.

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