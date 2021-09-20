Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о деолигархизации и повышении налогов

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20.09.2021, 12:42, Новости дня
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Спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции “Слуга народа” включить в повестку дня пленарной недели законопроекты об олигархах и о госбюджете. Оно было поддержано.

При этом он заявил, что эти законопроекты не готовы к рассмотрению в Раде.

“Мы включаем в повестку дня законопроекты, не готовые к рассмотрению. Решение будет принимать согласительный совет. Нет ни таблиц, ни выводов главного юридического управления, ни многих других вопросов, которые будут связаны с ними”, – сказал он.

Также Разумков подчеркнул, что 21 сентября в Раде представят проект закона о госбюджете на 2022 год.

Контекст:

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Рада приняла законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля.

В законопроекте прописаны критерии, по которым будут опеделяться олигархи. В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Законопроект №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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