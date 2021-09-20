На Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах

Попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Депутат (глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид) Арахамия предложил без обсуждения вынести на рассмотрение законопроекты об олигархах и налоговой нагрузке. Объясняю для всех, кто слышит – это конституционный переворот. В таком случае демократия заканчивается, парламент прекращает свою работу и должен быть немедленно распущен», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.

По его словам, все депутаты, которые проголосуют за эти законопроекты, станут участниками «конституционного переворота». «Это будет означать конец демократии и похороны Украины как государства», – добавил он.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.

Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».