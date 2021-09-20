France 2 – французский канатоходец прошёл между Эйфелевой башней и театром Шайо

В Париже канатоходец Натан Полен прошёл между Эйфелевой башней и театром Шайо на высоте 70 м над Сеной, пишет France 2. Как рассказал телеканалу сам Полен, это испытание было его мечтой, которой он смог поделиться с жителями и гостями столицы, поддерживающими его с земли.

Натан Полен делает шаг в пропасть с первого этажа Эйфелевой башни под аплодисменты зрителей. На высоте 70 м над землёй канатоходец балансирует на стропе толщиной с большой палец — слэклайне, в хождении по которому он стал одним из выдающихся специалистов. Полчаса прогулки стали для него большим событием.

НАТАН ПОЛЕН, канатоходец: Это было мечтой — начать с Эйфелевой башни, чтобы пройти сюда. Но важнее то, что мне почти удалось поделиться ею со всеми.

И действительно — зрители внизу единодушны в своём мнении.

ФРАНЦУЖЕНКА-1: Настоящее восхищение, потому что я так никогда не смогла бы сделать (смеётся).

ФРАНЦУЗ: Это было неплохое представление, впечатляющее, на фоне Эйфелевой башни. Было здорово увидеть, как он туда вернулся.

ФРАНЦУЖЕНКА-2: Нас успокоило ещё и то, что мы хорошо видим его страховку. Это красивое достижение, и мы очень рады, что оказались здесь и могли его увидеть.



Утренняя подготовка заняла больше часа. Натан Полен долгое время оставался на канате, чтобы привыкнуть к этому ощущению, с которым он сталкивается во время каждого испытания.

НАТАН ПОЛЕН: Больше всего я пытаюсь ухватить чувство свободы, в данном случае — свободы пройти между Эйфелевой башней и театром Шайо. Замечательно быть над землёй — в месте, которое природой не предназначено для нас, и стоять во весь рост на стропе — это именно та свобода, которую я хотел найти.

Его сопровождает группа из 12 человек, которая занимается закреплением оборудования без урона для исторического памятника. Это непростая и очень тонкая работа.

АЛЕКСАНДР ГОМЕС ДЕ МИРАНДА, специалист по безопасной установке высотных верёвок и сетей: Мы используем так называемый трипод, который позволяет приподнять стропу, чтобы Натан смог начать движение, чтобы стропа никак не касалась ничего вокруг. Так удобнее Натану, легче в плане безопасности и лучше для здания, потому что мы ничего не касаемся.

Для Натана Полена новый переход — всего лишь очередное достижение: в его списке уже четыре мировых рекорда. Один из них он поставил в цирке Навасель в Окситании на высоте 300 м над землёй, ставил себе вызовы в Марселе, Бразилии и даже в Китае. Его мечта — однажды протянуть канат и пройти между Эйфелевой башней и башней Монпарнас.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.