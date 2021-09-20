 

Собянин заявил о «небывалой активности» избирателей в столице

20.09.2021, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве приняли участие около 50% избирателей, проявив небывалую активность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, спасибо им за это. В Москве были выборы необычные. Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все технологические испытания, DDoS атаки и показало свою надежность и честность», – приводит ТАСС слова Собянина, сказанные градоначальником столицы в ходе выступления в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Мэр отметил, что впервые в стране, как и в Москве, в онлайн-формате проголосовали 2 млн человек. «Выборы в парламент <…> определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан. <…> Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию», – добавил Собянин.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва около 2 млн москвичей проголосовали дистанционно. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин проголосовал удаленно.

Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. В Москве избиратели выбирали депутатов Госдумы и довыбирали депутатов Московской городской думы в двух округах. Также проходили выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Штатная численность украинской армии будет уменьшена в 2020 году на 20 тыс. должностей – Генштаб

05.07 / Трамп спрогнозировал срок разработки вакцины от коронавируса в США

01.07 / Орбан – чтобы сохранить сплочённость ЕС, либералы должны уважать права других

16.10 / Гривна к евро укрепилась до 33,18 грн/€

19.09 / Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках

19.12 / СБУ открыла дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука

07.08 / Мужская сборная РФ по волейболу завоевала «серебро» на Олимпиаде

23.03 / “Самое масштабное усиление обороны со времен холодной войны”. Генсек НАТО рассказал о политике в отношении России

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

04.03 / Шутка, как говорится, по Фрейду – Климкин о скандале с премьером Словакии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика