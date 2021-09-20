Собянин заявил о «небывалой активности» избирателей в столице

В голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве приняли участие около 50% избирателей, проявив небывалую активность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, спасибо им за это. В Москве были выборы необычные. Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все технологические испытания, DDoS атаки и показало свою надежность и честность», – приводит ТАСС слова Собянина, сказанные градоначальником столицы в ходе выступления в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Мэр отметил, что впервые в стране, как и в Москве, в онлайн-формате проголосовали 2 млн человек. «Выборы в парламент <…> определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан. <…> Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию», – добавил Собянин.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва около 2 млн москвичей проголосовали дистанционно. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин проголосовал удаленно.

Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. В Москве избиратели выбирали депутатов Госдумы и довыбирали депутатов Московской городской думы в двух округах. Также проходили выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%.