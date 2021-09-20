В Госдуме выявили распространение фейков о выборах зарубежными НПО

Зарубежные неправительственные организаций (НПО) массово распространяли недостоверные сообщения о ходе голосования в России, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«В дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России. В первую очередь это относится к информации движения «Голос», признанного иноагентом <…> Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что у комиссии есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», «направленной на дискредитацию выборов».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.