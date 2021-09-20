 

В Гватемалу доставлено 700 тыс. доз второго компонента «Спутника V»

20.09.2021, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» доставлена в воскресенье в столицу Гватемалы, сообщило издание La Prensa Libre.

Эта партия «позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку [«Спутником V»], сообщило правительство республики. В первую очередь вторую прививку получат работники здравоохранения, которые ранее привились этой вакциной, передает ТАСС.

По данным Минздрава Гватемалы с 18-миллионным населением, более 4 млн человек получили первую прививку против коронавируса от разных производителей, из них 2 млнграждан завершили курс иммунизации.

Между тем санитарно-эпидемическая обстановка в республике остается неблагоприятной: Гватемала переживает третью волну распространения коронавируса. Ситуация осложняется высокой нагрузкой на сектор здравоохранения и нехваткой медицинского персонала. Недавно в республике выявлены первые случаи заражения дельта-штаммом нового коронавируса.

Напомним, 30 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках препаратов добивается от РФ возврата аванса за поставки вакцины «Спутник V». В РФПИ заверили, что в рамках исполнения контрактных обязательств два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу в течение двух недель. Позже Гватемала опровергла требование возврата средств за поставки «Спутника V».

Коронавирус проник в Гватемалу 13 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 529422 инфицированных ковидом, свыше 13 тыс. человек умерли от последствий заражения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Орбан – чтобы сохранить сплочённость ЕС, либералы должны уважать права других

25.02 / Навальный запретил правозащитникам раскрывать условия его содержания в СИЗО

12.04 / Договоры Трампа не дают Байдену снабжать вакциной бедные страны

24.08 / В Германии оценили решение Австрии выслать российского дипломата

07.08 / Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей мира

23.02 / В мире: ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

27.03 / Conversation – РФ и Китай теперь говорят с США по-новому

23.07 / Назван диагноз захватчика заложника в Полтаве

11.03 / В центре Махачкалы ввели режим КТО

26.09 / На Украине назвали вероятную причину катастрофы Ан-26

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика