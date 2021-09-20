 

Мужская сборная Украины U17 стала серебряным призером чемпионата Европы по баскетболу 3х3

20.09.2021, 1:02, Новости дня
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Поединок проходил в столице Португалии Лиссабоне.

Украинцы “уверенно и агрессивно начали матч” и уже на третьей минуте вели в счете в четыре очка. Однако затем игра выровнялась, и в дальнейшем словенцы довели счет до победного для себя 19:14.

В полуфинале сборная Украины обыграла Венгрию (14:12), а в четвертьфинале – Беларусь (18:17).

Ранее на групповом этапе турнира украинцы разгромили россиян со счетом 21:9 и обыграли сербов с результатом 18:15, выйдя в плей-офф с первого места.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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