Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа

«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму.

«Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – отметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов».

«Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов.

Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая РФ – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР.

После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.