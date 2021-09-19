 

Иранского физика-ядерщика Фахризаде убили при помощи роботизированного пулемета – СМИ

19.09.2021, 23:14, Новости дня
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По информации издания, подготовка к убийству физика началась после серии встреч в конце 2019 – начале 2020 года между тогдашним главой израильской службы внешней разведки (“Моссад”) Йоси Коэном с президентом США Доналдом Трампом, госсекретарем США Майком Помпео и главой ЦРУ Джиной Хаспел.

Коэн представил американскому руководству список готовящихся спецслужбами операций, чтобы препятствовать развитию ядерной программы Ирана, отмечает издание. В частности, речь шла о подготовке убийства Фахризаде. В конце февраля 2020 года представители американской администрации одобрили планы убийства физика-ядерщика, утверждает The New York Times.

В качестве оружия спецслужбы выбрали пулемет бельгийского производства FN MAG, который в разобранном виде ввезли на территорию Ирана. Впоследствии его собрали и установили на пикап. По сведениям источников The New York Times, пулемет, скорострельность которого составляет порядка 600 выстрелов минуту, был оснащен роботизированным устройством и камерами, что позволило снайперу вести стрельбу в дистанционном режиме. Автомобиль, на который он был установлен, был заминирован для того, чтобы по завершении операции организаторы могли уничтожить улики.

В день проведения операции на подъезде к месту покушения был установлен другой, якобы сломанный пикап, также оснащенный камерами. Они, как утверждает The New York Times, позволили израильским спецслужбам удостовериться, что за рулем автомобиля сидит сам Фахризаде. Операция продлилась около минуты, из пулемет выстрелил 15 раз. Однако в результате последовавшего взрыва оружие не было уничтожено, а лишь отлетело в сторону, получив серьезные повреждения.

Контекст:

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. 

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Его убили в пригороде Тегерана 27 ноября 2020 года. Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.

По словам командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави, физик был убит из оружия, управлявшегося со спутника и оборудованного искусственным интеллектом. Жена физика сидела рядом с ним, при этом она не пострадала.

8 декабря в Иране задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству Фахризаде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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