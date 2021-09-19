Арестович заявил, что с голосованием жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ разберутся украинские спецслужбы

“Здесь не надо всех одним миром мазать. Здесь надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не “голосуешь” – ты без работы. А, возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли”, – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что после деоккупации будет разбирательство “по существу в каждом случае отдельно”.

“Для этого существует работа спецслужб, для этого существует работа полиции и других органов. Я полностью уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательств и способствовали деятельности оккупанта”, – объяснил Арестович.

По его словам, “лучшее, что можно было бы этим людям сделать, – быстренько убраться вместе с российскими войсками, когда придет время”.

“Оставаться здесь, у нас, будет не лучшим решением для них”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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