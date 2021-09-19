 

“Дикая конопля для личного употребления”. Украинские пограничники выявили у гражданки РФ пакет с марихуаной

19.09.2021, 11:34, Новости дня
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“Дикая конопля для личного употребления”, – так пояснила девушка наличие в ее рюкзаке запрещенных веществ.

Марихуану помогла выявить служебная собака. Судя по видео, которое опубликовали сотрудники ГПСУ, наркотики гражданка РФ спрятала в упаковке влажных салфеток.

Коноплю правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Гражданке РФ может грозить уголовное наказание. В ее действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/359558005866217/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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