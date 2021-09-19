 

NBC – резкая реакция Макрона на сделку США и Австралии объясняется скорыми выборами

19.09.2021, 1:58, Новости дня
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Резкая реакция Парижа на военную сделку США, Австралии и Великобритании, выразившаяся даже в отзыве французского посла в Вашингтоне, объясняется скорыми президентскими выборами во Франции, пишет NBC News. Отмечается, что выбор Австралии в пользу США бьёт по политическим позициям Макрона и теперь тот делает всё для того, чтобы показать французскому населению своё недовольство сложившейся ситуацией.

Давайте теперь поговорим о тех, кто участвовал, а кто пропустил сегодняшний форум: представители Китая его посетили, а вот представители Франции — нет. Обе страны оказались весьма недовольны новым оборонительным соглашением, заключённым США, Великобританией и Австралией. Франция даже вызвала своего посла в США для консультаций. В МИД КНР заявили, что соглашение значительно подрывает мир и стабильность в регионе. Как всё это комментируют в администрации?

МАЙК МЕМОЛИ, корреспондент NBC News: Недовольство соглашением со стороны Китая неудивительно, поскольку весь его смысл состоит в том, что США пытаются закрепиться в качестве Тихоокеанской, а не только Атлантической державы, и оказать давление на КНР в регионе.

Что касается Франции, то они, по идее, не должны были быть недовольны, будучи одними из наших ближайших союзников. Однако в Париже чувствуют себя брошенными: Франция пыталась заключить свою собственную сделку с Австралией и продать ей свои подводные лодки. Поэтому теперь во Франции считают, что США, в каком-то смысле, «срезали» их.

Прямо сейчас мы получили новую реакцию администрации Джо Байдена на решение Франции отозвать своего посла. Я прочитаю часть этого заявления: «Мы находились в плотном контакте с нашими французскими партнёрами по решению отозвать посла. Мы сожалеем, что они пошли на такой шаг, но мы продолжим переговоры в последующие дни с целью разрешить противоречия».

Это заявление уже не вернёт отменённого торжественного мероприятия, которое должно было состояться на этих выходных в Вашингтоне. Очевидно, что французской стороне нужно было продемонстрировать степень своего разочарования: кроме того, сейчас я назову вам ещё одну причину. В апреле 2022 года во Франции пройдут президентские выборы. Сделка США с Австралией стала большим ударом по позициям Эммануэля Макрона. Теперь ему нужно показать французскому населению, что он недоволен и делает всё, что возможно, чтобы его недовольство было понятно всем. Я слышал от одного из представителей Белого дома, что резкая реакция Парижа объясняется именно грядущими выборами.

Я сама наполовину француженка, моя семья по линии матери родом из Франции — и, надо сказать, когда французы не приходят на торжественное мероприятие — это верный знак, что они очень злятся. Мы не любим упускать шанс выпить шампанского.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.
 



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