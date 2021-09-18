 

Премьер Грузии поблагодарил Киев за выдачу «саакашвилевского садиста»

18.09.2021, 16:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГрузия благодарна Украине за выдачу бывшего начальника военной полиции Грузии периода правления экс-президента Михаила Саакашвили Мегиса Кардава, которого обвиняют по 11 делам, среди которых пытки и организация насильственных действий сексуального характера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что «признателен президенту Украины и тем украинским ведомствам, которые выдали Грузии одного из главных исполнителей жестоких и садистских указаний Саакашвили и его группы насильников».

Глава правительство сказал, что Грузия заинтересована, чтобы перед правосудием предстали все те, кто «годами угнетал население страны» в период правления Саакашвили.

По словам Ираклия Гарибашвили, экстрадированный экс-глава военной полиции причастен к «нечеловеческим, жестоким пыткам и изнасилованиям», практиковавшимся при прежних властях страны.

Кардава был в пятницу был выдан Украиной Грузии. Родину он покинул в 2012 году после падения саакашвилевского режима. По одному из обвинений ему грозит пожизненное заключение.

Украина задержала его в 2018 году, когда бывший грузинский чиновник пытался попасть на ее территорию из Румынии по фальшивым документам. После этого велась подготовка к экстрадиции. Он доставлен в тюрьму в Рустави.

Напомним, что ранее на разные сроки лишения свободы в Грузии были осуждены бывшие премьер, министр обороны, мэр Тбилиси и другие высокопоставленные представители окружения Саакашвили. Сам бывший президент сбежал на Украину, получил ее гражданство. На родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.



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