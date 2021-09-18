 

В Кривом Роге трех работников водоканала затянуло в насос, они погибли

18.09.2021, 15:52, Новости дня
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По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос.

Правоохранители по указанному факту открыли производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

https://www.facebook.com/NationalPoliceKR/posts/1015510509025070

Как сообщает местный журналист Олег Ермолинских в Telegram, погибли работники “Кривбассводоканала”. Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении и их затянуло в насос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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