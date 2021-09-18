В США рекомендовали третью дозу вакцины от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет

В то же время эксперты FDA проголосовали против рекомендации ревакцинации препаратом Pfizer лиц в возрасте старше 16 лет.

Отмечается, что несмотря на то, что голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение, рекомендация подрывает план администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать введение в США бустерных доз вакцины от COVID-19 с 20 сентября.

Контекст:

В США одобрены вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech. Последние две применяются по двудозной схеме, препарат Johnson & Johnson (Janssen) вводится один раз.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакцины. Reuters писало, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что “Дельта”-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

13 августа в США разрешили третью дозу вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 8 сентября призвал продлить мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране иммунизировать как минимум 40% своего населения. В то же время глава ВОЗ отмечал, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

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