 

В рамках первой украинской миссии на Луну доставят флаг Украины, напечатанный на 3D-принтере

18.09.2021, 14:58, Новости дня
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По словам директора по развитию предприятия “Меридиан”, которое входит в госконцерн, Ольги Руденко, в испытательной лаборатории предприятия будут проверять оборудование, которое используют на Луне, климатические и механические стрессы. А благодаря уникальной “горячей камере” с источниками ионизирующего излучения мощностью до 13-й степени эти приборы и оборудование испытают на радиационную стойкость и радиационное старение.

“Также мы приступаем к изготовлению сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций для оборудования лунохода, который уже через год начнет обследование поверхности спутника Земли. Мы получим возможность прикоснуться к будущему и наблюдать, как продукция нашего предприятия помогает покорять космос”, – рассказывает она.

Прежде всего на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное. Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем – в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

Также на Луну доставят украинский флаг, напечатанный на 3D-принтере их украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология “зеленого”, или безотходного, производства.

Контекст:

Британская компания Spacebit, основателем и генеральным директором которой является украинец Павел Танасюк, осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну. Миссия пройдет в сотрудничестве с американскими партнерами. Ее главная задача – доставить технику для проведения научных исследований на поверхности Луны. Британской стороне миссия обойдется примерно в $5 млн, а украинской – в $1,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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