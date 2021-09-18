 

Стример Mellstroy начал отработку наказания в должности менеджера по закупкам

18.09.2021, 14:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБлогер Андрей Бурим получил шесть месяцев исправительных работ за избиение девушки на стриме, он получил должность менеджера по закупкам, сообщают СМИ.

Блогер в ходе работы менеджером будет отдавать 10% зарплаты в пользу государства, приговор ему вступил в силу 13 сентября, тогда же у него и началась официально трудовая деятельность, информирует РЕН-ТВ.

По данным телеканала, Бурим начал работать в одной из столичных компаний по закупкам, отмечается, что, вероятнее всего, он еще не занимался своей работой. На этой неделе блогер на глазах у подписчиков вместе с приятелями попрыгал на капотах у дорогих спорткаров и повредил их.

Полиция возбудила уголовное дело против блогера в октябре 2020 года – тогда он в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже заявила, что решила все же написать его.



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