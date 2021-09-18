 

Карпов объяснил иск грузинской шахматистки против Netflix

18.09.2021, 14:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили обратиться в суд против компании Netflix за то, что в сериале «Ход королевы» ее назвали русской.

«Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл», –   объяснил иск шахматист.

Его удивило, что консультант фильма Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, приводит «Комсомольская правда» слова гроссмейстера.

Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы»,

Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии. Во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. Netflix уже подтвердил уважение к Ноне Гаприндашвили, но также там усомнились в обоснованности иска.

Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.



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