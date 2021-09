Францию накрыла волна хейта и издевательств над 11-летними детьми

Движение с издевательствами над 11-летними детьми завирусилось в TikTok. В соцсети под хэштегом #Anti2010 пользователи публикуют множество видео, где оскорбляют поколение детей, рожденных в 2010 году. В частности, их обвиняют в отсутствии вкуса.

Конкретный источник волны хейта к детям неизвестен. France Info отмечает, что движение зародилось еще в 2020 году, но тогда оно было не так распространено.

Одной из причин, что объектом нападок стали именно 11-летние дети, журналисты называют игру Fortnite. Официально она запрещена для детей до 12 лет, тем не менее дети этого возраста все равно в нее играют. Из-за этого они подвергаются хейту со стороны “старших” игроков за нарушение правил.

Также волна издевок над детьми усилилась после выхода трека ютубера Pink Lily, родившейся в 2010 году. В треке Pop It Mania она восхваляет Pop It (популярную среди детей игрушку-анистресс) и поколение 2010 года. В тексте поется: “Мы – королевы 2010 года” и “Рожденные в 2010 году и уже в моде”.

На YouTube видео задизлайкали – 79 тыс. лайков против 408 тыс. дизлайков.

11-летняя Жюли рассказала журналистам, что старшие дети угрожают ей и ее одногодкам. Детей грозятся избивать на ролики других 11-летних детей, опубликованные в TikTok.

На ситуацию отреагировала Федерация родительских советов Франции. Она обратилась к правительству с просьбой принять срочные меры. Ассоциация также призвала правительство ввести в действие “настоящую политику защиты детей в социальных сетях”.

Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер 16 сентября в Twitter призвал старшеклассников проявить благосклонность к своим товарищам, родившимся в 2010 году. Свое видео он сопроводил хэштегом #BienvenueAux2010, что переводится как “Добро пожаловать в 2010”. После его публикации видео с этим хэштегом и поддержкой детей стали публиковать и пользователи TikTok.

Nous disons OUI à la fraternité.

Et NON au harcèlement.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6ème.

Alors vous aussi, souhaitez la #BienvenueAux2010.

Et ne laissez rien passer:

* 3020 face au harcèlement

* 3018 face au cyber-harcèlement pic.twitter.com/ZahKNxpdMD

— Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) September 16, 2021

