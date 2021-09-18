 

Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

18.09.2021, 12:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистр иностранных дел Сергей Лавров в субботу проголосовал на выборах в Госдуму.

Министр проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования. Оппозиция также не нашла нарушений сохранности сейф-пакетов в УИК.



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