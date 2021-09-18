Опубликован рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров

Казахстанский TikTok-дом Yolo House возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров: он собрал 20 млн просмотров и стал лидером по числу комментариев, свидетельствует рейтинг Brand Analytics.

«Казахстанский ТикТок-хаус обошел по вовлеченности самых популярных блогеров, уверенно заняв первую позицию. В августе у ребят было сразу четыре видео, собравших более 20 млн просмотров – это один из самых эффектных результатов для русскоязычного сообщества, у которого такие высокие просмотры обычно являются несистематическими», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

В августе половину рейтинга заняли новички. При этом Yolo стал лидером и по числу комментариев – фанаты в августе оставили 1,3 млн сообщений. На втором месте по числу комментариев еще один казахстанский проект – BIP.House.

На втором месте рейтинга оказалась Валя Карнавал, которая в минувшем месяце уступила лидерскую позицию, получив 55,8 млн реакций. При этом в августе у нее был статус самого «репостного» блогера – ее видео пересылали более 461 тыс. раз.

Тройку лидеров замыкает i_am_doshik. «Обаятельная Дарья продолжает удерживать внимание пользователей TikTok, собрав 42 млн реакций в августе. При этом блогер опустилась на позицию ниже, получив на 10 миллионов реакций меньше, чем в апреле», – говорится в исследовании.

Отмечается, что половина участников топ-30 блогеров российского TikTok в августе 2021 года оказались в рейтинге впервые, рост их популярности объясняется систематической работой с контентом на платформе, говорится исследовании

В исследовании отмечается, что пользователи переключают внимание с соло-блогеров на мульти-авторство – так, в рейтинге августа находятся четыре аккаунта-дуэтов.

«В топ-10 вошли сестры-диджеи Анна и Кристина, чей аккаунт KrAn получил в августе 25 млн реакций. Больше всего фанатам сестер с эффектной внешностью нравятся видео, где одна из сестер изображает куклу. А вирусную популярность девушками приносят видео, где сестренки создают эффект зеркала, а в конце раскрывают интригу – это не отражение, а мастерство игры сестер-близнецов», – говорится в сообщении.

В то же время дуэт Popstar набрал 19,8 млн реакций – сестры Катя и Аня снимают танцевальные видео и юмористические скетчи, где их постоянно путает молодой человек Кирилл.

«Еще одним новым трендом стал интерес к контенту молодых пар – в рейтинг первые вошли Элис Стас и Маша и Роберт. Элис и Стас снимают видео об отношениях: реакции на различные ситуации, обыгрывают близкие для каждой пары сюжеты и разыгрывают смешные ситуации, а Маша и Роберт публикуют много танцевальных видео и устраивают веселые пранки друг над другом», – добавили в исследовании.

«Шок-контент августа – рейтинг покинул «главный по тиктокам» Даня Милохин. Видео Дани в августе собрали в два раза меньше реакций, чем в апреле 2021 года», – говорится в опубликованных материалах. Вместе с ним рейтинг покинули Dream Team House, Era_Ays, Kirya Kolesnikov и еще 11 авторов русскоязычного TikTok.

Кроме того, популярным трендом уходящего лета в российском TikTok стали видео, где пользователи делятся кадрами прошедшего отпуска и туристическими лайфхаками и социально ответственные видео.

«Хэштег #тревелэксперт набрал 188 миллионов просмотров. Тренд на travel-контент подтверждает популярность тега #путешествиязакадром, который уже получил 103 миллиона просмотров», – говорится в сообщении.

В трендах оказались видео по тегу #заготовки2021, в которых пользователи делятся лайфаками и рецептами заготовок своей бабушки,он набрал уже 57,6 млн просмотров.

«Сегодня блогеры осознают свое влияние и стараются использовать популярность на благо: набирают популярность социально ответственные челленджи. Один из таких проходит с хэштегом #мамасказалаэтонормально, где пользователи рассказывают, как научились принимать свои особенности вопреки давлению окружающих», – добавили в исследовании.

The YOLO House основан продюсерами Азатом Халимовым и Максом Борисовым. Участниками стали шесть тиктокеров страны и кошка с идеально соответствующим проекту именем Yola, настоящий талисман проекта и его символ.

Русскоязычные публикации – это публикации, содержащие текст на русском языке в описании ролика, а также в комментариях, если более 50% контента публикации содержали иностранный язык, такой аккаунт не участвовал в рейтинге. Текст внутри видео в рамках исследования не распознавался. Рейтинг построен по показателю вовлеченности – сумме лайков, комментариев и репостов у видео, опубликованных в аккаунте блогера за август 2021 года.