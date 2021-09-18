 

Премьер Польши заявил, что Беларусь вывезла из стран Ближнего Востока более 10 тыс. мигрантов для гибридной атаки

18.09.2021, 12:16, Новости дня
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По словам Моравецкого, основную часть мигрантов составляют выходцы из Ирака и Сирии, их вывези в Беларусь, чтобы “осуществить эту гибридную атаку, эту провокацию режима [Александра] Лукашенко, вдохновленную Минском и Москвой”.

Премьер Польши также обратил внимание на борьбу с белорусской пропагандой. По словам Моравецкого, важно не допустить эффективности политики Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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