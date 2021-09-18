Исследовано воздействие наружной рекламы

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18.09.2021, 12:02, Новости дня
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По мнению экспертов, яркая наружная реклама воздействует на сознание людей не меньше, чем пятнадцатисекундный видеоролик, показанный по телевизору. Однако бигборды и вывески явно дешевле, чем производство и постоянное прокручивание роликов в популярных телепрограммах.

Исследовав воздействие наружной рекламы, ученые отмечают, что отклик они вызывают всего-то в течение несокльких сеунд. И еще несколько секунд они удерживают внимание человека на нужной теме.

Подробные результаты изучения эффективности бигбордов и вывесок Ассоциация наружной рекламы Австралии опубликовала на своем официальном сайте. Экспертам удалось доказать, что макретологам не следует отказываться от данного вида продвижения коммерческих продуктов.



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