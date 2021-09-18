На Украине согласовали поставку американского угля

Украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке двух партий энергетического угля, говорится в пресс-релизе организации.

В пресс-релизе ДТЭК говорится, что это станет уже вторым «контрактом компании на импорт угля из США», первый на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля «был подписан с другим поставщиком в конце августа», передает «Интерфакс».

Согласно ожиданиям, уголь доставят двумя судовыми партиями, первая придет в декабре текущего года, вторая – в январе следующего.

В ДТЭК отметили, что данная договоренность является частью подготовки компании к отопительному сезону.

В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ придется спасать Украину от замерзания.