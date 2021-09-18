 

Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой

18.09.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСпортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020.

«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru.

Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей.

До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики.

Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / В мире от коронавируса погибли 800 тыс. человек

20.10 / “Три заказа в секунду”. Издатели книги о Стусе рассказали, как взлетела ее популярность после запрета

08.02 / СМИ нашли в Крыму еще один “дворец Путина”

18.06 / Кулеба договаривался с главой МИД Хорватии об упрощении условий въезда украинцам

05.09 / В работе Netflix произошел новый сбой

08.10 / Азербайджан отозвал посла из Греции

24.07 / В РФ создали экологически чистую технологию переработки угля

24.12 / Зеленская о втором президентском сроке супруга: За полтора года я поменяла свою точку зрения на то, как это все работает

28.03 / Киевская художественная галерея хочет купить поврежденные двери Офиса президента

02.06 / Костюк: Домашние роды были, есть и будут. Но несмотря на место родов, мать должна пройти все обследования, а малыш – вакцинацию и скрининги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика