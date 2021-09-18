Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020.

«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru.

Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей.

До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики.

Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал.