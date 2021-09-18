 

Американские генетики собираются создать гибрид слона и мамонта

18.09.2021, 11:22, Новости дня
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Компания получила от нескольких коммерческих спонсоров первый транш в $15 млн на развитие своего проекта.

Ученые изначально задумались о создании гибрида слона и мамонта, создав в лаборатории эмбрионы, несущие ДНК мамонта. Отправной точкой проекта является взятие клеток кожи азиатских слонов, которым угрожает исчезновение, и их перепрограммирование в более универсальные стволовые клетки, несущие ДНК мамонта.

Конкретные гены, отвечающие за шерсть мамонта, слои жира и другие приспособления к холодному климату, идентифицируются путем сравнения геномов мамонтов, полученных из животных, которые извлечены из вечной мерзлоты, с геномами родственных азиатских слонов.

Затем эти эмбрионы будут перенесены в суррогатную мать или, возможно, в искусственную матку. Если все пойдет по плану, исследователи надеются получить первую партию детенышей в течение шести лет.

Соучредитель Colossal, профессор генетики Гарвардской медицинской школы Джордж Черч говорит, что их цель – создать морозостойкого слона, который будет выглядеть и вести себя как мамонт. Он должен хорошо себя чувствовать при температуре -40 °C и делать все, что делают слоны и мамонты, в частности сносить деревья.

Таким образом ученые пытаются спасти азиатских слонов, снабдив их особенностями, позволяющими жить на обширных территориях Арктики. Также ученые считают, что заселение арктической тундры стадами гибридов слонов и мамонтов может помочь восстановить деградировавшую среду обитания и бороться с некоторыми последствиями климатического кризиса. Например, звери будут сносить деревья и тем самым помогут восстановить бывшие арктические луга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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