В Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита. Они не менялись с 2010 года

“К концу года комиссия начнет работу над новыми правилами транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, их не меняли с 2010 года. Это касается, например, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах”, – подчеркнула она.

Демская также прокомментировала инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. По словам Демской, Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует этого делать.

Контекст:

В марте 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком.

Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против введения в Украине латиницы.

Данилов 11 сентября заявил, что поддерживает идею перехода на латиницу в Украине. Также, по его мнению, в Украине обязательным должно быть изучение английского языка.

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