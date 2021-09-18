Лукашенко назвал Вильнюс и Белосток землями Беларуси

“Мы даже не напоминаем сегодня им [Польше и Литве] о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – тоже белорусский город, и земли вокруг [тоже]. Мы же об этом не говорим”, – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь никогда не претендовала на чужие территории.

“Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает”, – отметил Лукашенко.

Первое письменное упоминание о Вильнюсе содержится в посланиях великого князя литовского Гедимина в XIV веке, в них Вильнюс называется столицей великого князя. Белосток впервые упоминается в 1437 году, долгое время город находился во владении влиятельных польских магнатов.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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