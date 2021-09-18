 

New York Times – РФ опередит Голливуд и NASA с первым художественным фильмом в космосе

18.09.2021, 10:44, Новости дня
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Первый спутник, первая собака, первый человек, а теперь и первый фильм в космосе — в стремлении превзойти NASA и опередить Голливуд РФ отправит на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма «Вызов». Как отмечает американская газета The New York Times, старт должен состояться уже в следующем месяце, а картина получит статус первого полнометражного художественного фильма, снятого в космосе.


Reuters

Россия преодолеет новый рубеж в космосе, сняв первый полнометражный фильм, пишет американская газета The New York Times. В стремлении превзойти NASA актриса и режиссёр в следующем месяце отправятся на Международную космическую станцию, где будут снимать фильм «Вызов».

Первый спутник в космосе, первая собака, первый мужчина, первая женщина, а теперь, если всё пойдёт по плану, первый фильм — в четверг РФ сделала ещё один шаг к установлению очередного рекорда в космосе: комиссия экспертов в области медицины и безопасности одобрила план полёта актрисы и режиссёра в начале следующего месяца для съёмок первого полнометражного художественного фильма в космосе.

Фильм под названием «Вызов» рассказывает о враче, срочно отправленном на Международную космическую станцию для спасения жизни космонавта. Если фильм будут снимать в следующем месяце в соответствии с графиком, он опередит Голливуд на низкой околоземной орбите, подчёркивает издание.

В прошлом году NASA объявило о планах Тома Круза снять фильм на станции. Затем о своих кинематографических амбициях заявило российское космическое агентство «Роскосмос».

На пресс-конференции в Москве перед отъездом на старт российская актриса, режиссёр и их дублёры — на роль обоих есть запасные варианты, чтобы проблемы со здоровьем в последнюю минуту не сорвали проект, — с энтузиазмом говорили о новом рубеже в шоу-бизнесе. Они сказали, что надеются изобразить невесомость как никогда ранее в фантастике и, благодаря мастерству профессиональной актрисы, передать эмоции свободного парения и видения Земли с небес.

«Первые две секунды это страшно, — сказала Юлия Пересильд, которая собирается стать первой актрисой в космосе, о своей подготовке во время полёта на самолёте, где на короткое время была создана микрогравитационная среда.  — Потом это прекрасно».

Юлия Пересильд и Клим Шипенко, режиссёр основного состава, планируют совершить полёт на капсуле «Союз» и обратно и провести 10 дней съёмок в российском сегменте космической станции. Пока неясно, когда NASA планирует начать свой космический кинопроект, но российские чиновники были достаточно обеспокоены, чтобы изменить график полётов и ускорить запуск пары.

Как сообщается в статье, старт запланирован на 5 октября. Одобрение, полученное в четверг комиссией Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, позволило преодолеть важное препятствие для фильма. Юлия Пересильд, которой 37 лет, как и персонажу, которого она будет играть, прошла подготовку, начавшуюся этой весной после прохождения проб. Она не имеет никакого отношения к космосу или авиации.

Дочь художника и воспитательницы детского сада, Пересильд уже добилась звёздной славы в России, пишет The New York Times. Она играла в блокбастерах, художественных фильмах и телесериалах, а также в течение многих лет выступала в московском театре на Малой Бронной.

План РФ по запуску актрисы в космос последовал за шквалом полётов непрофессионалов в этом году, включая полёты владельца Amazon Джеффа Безоса на ракете, построенной его компанией Blue Origin, и четырёх пассажиров в капсуле компании Илона Маска SpaceX, которая стартовала в среду.

Для российского фильма пилотировать трёхместный космический корабль «Союз» будет опытный космонавт Антон Шкаплеров. Все участники миссии прошли подготовку к аварийным ситуациям в полёте с российским космическим оборудованием. И в капсуле, и в российском сегменте станции случались неполадки, например, утечка воздуха.

«Я не боюсь», — сказала Пересильд о своём полёте в космос. Впрочем, она также отметила, что «страх — это нормально». Актриса признала, что ей придётся столкнуться с ограничениями при съёмках в космосе. Например, она будет сама делать себе макияж и работать без осветителей и звукооператоров.

По словам Шипенко, его цель — передать впечатления от космоса глазами обычного человека — врача, которого играет Юлия Пересильд. «Мы хотим, чтобы каждый человек был немного похож на нашего героя», — заявил он, — чтобы через её исполнение каждый мог испытать ощущение космического путешествия. Три космонавта сыграют эпизодические роли в фильме.

Съёмка продолжительных сцен с участием актрисы в невесомости станет новинкой для кинематографа, считает кинокритик и главный редактор журнала кинокритики Film Art Антон Долин. Но после того, как один фильм получит звание первого, снятого в космосе, и новизна исчезнет, неясно, будут ли последующие проекты «оправдывать затраты и риски», считает он.

Астронавты и космонавты, конечно же, снимали документальные фильмы на протяжении десятилетий. Лунные миссии программы «Аполлон» стали первыми в том, что касается прямых телевизионных трансляций, подчёркивает американская газета.

По словам Роберта Перлмана, редактора новостного сайта о космической истории CollectSpace.com, ранее уже предпринимались скромные попытки снимать фантастику в космосе. Предприниматель Ричард Гэрриот, совершивший туристический полёт в 2008 году, снял семиминутную короткометражку под названием «Апогей страха», в которой астронавты и космонавты исполняли роли, словно деревянные. Советский фильм 1984 года «Возвращение с орбиты» включал сцены, снятые в космосе.

Однако «Вызов» будет первым полнометражным художественным фильмом, снятым в космосе, и «первым, в котором актёр и режиссёр полетят в космос с этой целью», отметил Перлман. По его словам, это даёт создателям фильма «некоторое право на хвастовство», заключает The New York Times.



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