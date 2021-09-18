 

Несколько человек пострадали в результате взрывов в Кабуле

18.09.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДва взрыва прогремели в Кабуле, в результате одного из них есть пострадавшие, сообщил источник в силах безопасности города.

Источник сообщил, что первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / США призвали освободить всех россиян, задержанных на акциях в поддержку Навального

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

23.07 / Лавров заявил о попытках Запада расшатать ситуацию в РФ перед выборами

16.10 / Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом

17.03 / МИД отреагировал на доклад разведки США о «вмешательстве» РФ в выборы

03.07 / В TikTok нашли блогера – “близняшку” актрисы Дженнифер Энистон. Видео

14.08 / Представители “Национального корпуса” митинговали под домом, где жил Зеленский. Акция завершилась

18.04 / В Чехии заявили о государственном терроризме со стороны РФ

29.07 / МИД вернул Киеву ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

31.05 / ГФС объявила подозрение одному из фигурантов по делу “Киевавтодормост”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика