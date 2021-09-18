Несколько человек пострадали в результате взрывов в Кабуле

Два взрыва прогремели в Кабуле, в результате одного из них есть пострадавшие, сообщил источник в силах безопасности города.

Источник сообщил, что первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.