США призвали Россию изменить решение по мандату наблюдателей ОБСЕ

Решение РФ отказаться от продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной вызывает глубокое сожаление, сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс заявил, что Москва «заблокировала консенсус по продлению миссии ОБСЕ». США выражают «глубокую обеспокоенность относительно ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной». Госдеп призвал российскую сторону «разрешить продление мандата миссии», а также «прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС.

Напомним, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что РФ не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. МИД РФ заявил, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе РФ группы наблюдателей.