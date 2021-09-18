Директора харьковского коксохима будут судить за загрязнение воздуха заводом

В ходе расследования выяснилось, что директор предприятия знал об отсутствии разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Несмотря на это, в период с января по сентябрь 2020-го он организовал производство кокса и каменноугольной смолы, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ и материалов.

Согласно заключению экспертов, сумма ущерба, причиненного предприятием, составляет более 3 млн грн.

Директору вменяют ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнения атмосферного воздуха, которое повлекло опасность для окружающей среды). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 600 грн до 61 200 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

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