Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского.

Сообщается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа и утвердил бюллетень. В документе в числе основных направлений военной политики Украины названы «отпор и сдерживание вооруженной агрессии» России, восстановление территориальной целостности Украины, а также предотвращение военных конфликтов с другими странами, передает ТАСС.

Планируется, что к 2030 году «силы обороны» Украины будут «объединены единым руководством и состоять из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой». Они должны «обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины». Указывается, что украинские войска должны быть готовы «к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно».

При этом Киев видит силы Украины «проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности». Страна стремится к внедрению стандартов НАТО и участию в совместных операциях и учениях. Реализовать эти планы Киев собирается как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования, сказали в офисе Зеленского.

В конце августа Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России.