 

Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ

18.09.2021, 0:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, сообщил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <…> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – сообщил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».

Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.



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