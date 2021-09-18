Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ
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Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, сообщил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <…> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – сообщил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».
Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
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