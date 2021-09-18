В Пентагоне армию РФ назвали невероятно сильной

Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является значительным вызовом для США, сообщил замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Хайтен подчеркнул, что у РФ «невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет». Кроме того, он отметил, что прежде США «никогда не приходилось иметь дело» сразу «с двумя ядерными противниками», которыми сейчас являются для США РФ и Китай. Он указал на важность стратегического диалога с Россией и Китаем. Хайтен заявил, что нужно «прийти к какому-то соглашению, потому что стабильность – это хорошо», передает РИА «Новости».

«Цель номер один не воевать с Россией и Китаем, это плохо для мира, для нас, для РФ и Китая, мы не хотим, чтобы это случилось», – сказал он, добавив, что для этого США требуется «новая модернизированная армия». По его мнению, США «движутся невероятно медленно на пути к этой цели». Прежде США были мощнейшей силой в мире, сказал он, но теперь у Соединенных Штатов «есть соперники – Китай и Россия», с которым приходится «иметь дело».

«И обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро. До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить», – сообщил он.

Напомним, Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.