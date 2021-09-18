 

США выразили сожаление в связи с решением Франции отозвать посла

18.09.2021, 0:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША продолжат взаимодействовать с Францией, чтобы урегулировать разногласия, заявили в Белом доме.

В Вашингтоне указали, что «в других случаях за долгое время союза» странам удавалось урегулировать разногласия. Как заявили в США, Вашингтон «был в тесном контакте с французскими партнерами по поводу их решения отозвать посла». США выразили сожаление, что в Париже «пошли на этот шаг», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность разместить войска США в Австралии на постоянной основе, заявил: «У нас там уже есть ротационное присутствие морской пехоты». Он сказал, что сейчас «обсуждается» возможность «увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», обсуждение будет продолжаться.

Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом Австралия отказалась от контракта с французской Naval Group на создание атомных подводных лодок. Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии.



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