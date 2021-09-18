В iPhone 13 процессор оказался быстрее на 21%

Несмотря на некоторые скептические оценки, предварительно данные новой линейке смартфонов iPhone 13, уже в первые дни после презентации стало известно об их преимуществах перед аналогами двенадцатой линейки.

Так, главный процессор здесь работает быстрее на 21%, отмечают специалисты. Этот факт стал очевидным во время тестирования в бенчмарке Geekbench.

К сожалению, представители компании Apple во время официальной презентации новых моделей iPhone почему-то воздержались от сравнения некоторых технических данных с предшествующими линейками. Так, ничего не было сказано о параметрах CPU, что дало повод для распространения слухов. Например, некоторые эксперты посчитали, что разработчик намеренно замедлил новые устройства.