 

Китайская компания представила первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном

18.09.2021, 0:27, Новости дня
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Состоялась презентация в китайской компании Hisense, во время которой публике представили лазерный телевизор с выдвижным экраном. Это первое устройство, в котором использовано такое техническое решение, говорят специалисты. Пока ему нет аналогов во всем мире.

Также разработчик сообщил, что в телевизоре использован процессор Transvision и оборудование для обеспечения качественного звучания Harmon/Kardon.

Для того чтобы сделать лазерный экран подвижным, пришлось внедрять поистине космические технологии, пояснили в компании. Диагональ дисплея в представленной модели составляет 77 дюймов. К сожалению, производитель пока ничего не сообщил о цене, но вряд ли она останется в бюджетных рамках.



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