 

Франция решила отозвать послов из США и Австралии

17.09.2021, 22:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости».

Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину».



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