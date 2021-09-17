В РФ снова расширят список обязательных для предустановки приложений

Как стало известно из компетентных источников, в РФ собираются снова расширить список обязательных для предварительной установки на смартфоны и прочие электронные устройства приложений. Перечень будет дополнен и станет актуальным с 1 марта 2022 года, сообщают источники.

Как минимум, в списке появятся еще четыре отечественных приложения. Речь идет о новом сервисе для видеоконференций, а также программы для чтения книг, прослушивания их и приложение онлайн-магазина.

На сегодня известно, что данные дополнения еще нуждаются в одобрении компетентных органов. Но эксперты полагают, что это всего лишь формальность. Сколько места будут занимать новые приложения на диске, также пока неизвестно.